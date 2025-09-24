Zelensky | Istituzioni internazionali sono troppo deboli perciò follia guerra russa continua – Il video
(Agenzia Vista) New York, 24 settembre 2025 “Nulla è cambiato. La Russia non ha smesso di bombardare, nemmeno nelle aree vicine a un impianto nucleare. Dal momento che le istituzioni internazionali sono troppo deboli, questa follia continua.” Così il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante il suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu, a New York. Courtesy: Un tv Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
