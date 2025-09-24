Zelensky | In Israele ostaggi imprigionati da 2 anni diritto internazionale non ha dato risposte – Il video

24 set 2025

(Agenzia Vista) New York, 24 settembre 2025 “Guardate Israele. Sono passati quasi due anni e gli ostaggi non sono ancora stati liberati. Devono essere liberati. Ma nemmeno questo è ancora successo. E per anni non ci sono state vere risposte nemmeno ad altre minacce.” Così il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante il suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu, a New York. Courtesy: Un tv Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Zelensky: In Israele ostaggi imprigionati da 2 anni, diritto internazionale non ha dato risposte

Zelensky: In Israele ostaggi imprigionati da 2 anni, diritto internazionale non ha dato risposte

Zelensky: In Israele ostaggi imprigionati da 2 anni, diritto internazionale non ha dato risposte

Zelensky: In Israele ostaggi imprigionati da 2 anni, diritto internazionale non ha dato risposte

