Zelensky all' Onu | non state in silenzio

Dal podio dell'ONU l'appello del presidente Zelensky":non state in silenzio mentre la Russia continua a trascinare questa guerra.Unitevi a noi nella difesa del nostro paese, la pace dipende da tutti". E aggiunge,le regole internazionali non funzionano e l'unica cosa che può salvare un Paese in tempo di di guerra sono "amici e armi". Cita anche la guerra a Gaza,dicendo che è simile alla situazione in Ucraina. Il leader ucraino accusa le istituzioni internazionali di essere troppo deboli.