Zelensky all' Onu | non state in silenzio
Dal podio dell'ONU l'appello del presidente Zelensky":non state in silenzio mentre la Russia continua a trascinare questa guerra.Unitevi a noi nella difesa del nostro paese, la pace dipende da tutti". E aggiunge,le regole internazionali non funzionano e l'unica cosa che può salvare un Paese in tempo di di guerra sono "amici e armi". Cita anche la guerra a Gaza,dicendo che è simile alla situazione in Ucraina. Il leader ucraino accusa le istituzioni internazionali di essere troppo deboli. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: zelensky - state
Zelensky, le forniture militari sono state ripristinate
Ucraina, Trump: "Armi a Kiev tramite la Nato, le pagherà l'Alleanza al 100%" | Zelensky: "Le forniture militari sono state ripristinate"
Ucraina, Zelensky: "Forniture militari da Usa sono state ripristinate"
[Soldati europei per l'Ucraina] – Al centro della visita di ieri di Volodymyr Zelensky a Parigi ci sono state le cosiddette «garanzie di sicurezza» per l’Ucraina. Con ciò s’intende un contingente militare europeo dispiegato per impedire una nuova marcia della Ru - X Vai su X
Tg3. . La guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky auspica che gli Stati Uniti si uniscano all'Europa sulle sanzioni a Mosca. Intanto il Pentagono fa marcia indietro sugli aiuti militari ai paesi baltici. Maria Grazia Fiorani per il Tg3 delle 14,15 del 21 settembre 202 - facebook.com Vai su Facebook
Appello di Zelensky all'Onu: 'Non state in silenzio, sosteneteci'; Ucraina, Zelensky all’Onu: «Non state in silenzio, sosteneteci». Cremlino: «La Russia è un orso, non una tigre di carta»; Zelensky all'Onu: «Russi verso l'Europa, nessuno al sicuro. Non state in silenzio, la pace dipende da tutti».
Appello di Zelensky all'Onu: 'Non state in silenzio, sosteneteci' - Appello Zelensky a Onu, non state in silenzio, sosteneteci ++ "Non restate in silenzio mentre la Russia continua a trascinare questa guerra. Riporta ansa.it
Zelensky all'Onu: «Russi verso l'Europa, nessuno è al sicuro. Non state in silenzio, la pace dipende da tutti» - Attesa per l'intervento di Zelensky, previsto nel pomeriggio, e per quello di Giorgia Meloni, ... Secondo leggo.it