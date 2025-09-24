Zelensky all' Onu | non state in silenzio

16.15 Dal podio dell'ONU l'appello del presidente Zelensky:"Non state in silenzio mentre la Russia continua a trascinare questa guerra. Unitevi a noi nella difesa del nostro Paese, la pace dipende da tutti".E aggiunge: le regole internazionali non funzionano e l'unica cosa che può salvare un Paese in tempo di di guerra sono "amici e armi". Cita anche la guerra a Gaza,dicendo che è simile alla situazione in Ucraina. Il leader ucraino accusa:"Le Istituzioni internazionali sono troppo deboli". Libertà non si può difendere senza armi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it