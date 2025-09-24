Zazzaroni sugli arbitri | Rocchi mai si era sbilanciato pubblicamente sui suoi ora glasnost in AIA

Zazzaroni analizza il tema arbitrale dopo gli episodi controversi di Serie A e le ammissioni del designatore Rocchi. Il tema arbitrale torna al centro del dibattito in Serie A, soprattutto dopo gli episodi della quarta giornata, e che fortunatamente non hanno coinvolto l’ Inter, che hanno diviso tifosi, giocatori e addetti ai lavori. Ivan Zazzaroni, intervenendo sul Corriere dello Sport, ha commentato la situazione, soffermandosi sulla figura del designatore Gianluca Rocchi e sul tentativo dell’AIA di adottare maggiore trasparenza. TRASPARENZA – Sul concetto di glasnost e la novità in AIA: «Glasnost significa trasparenza, un termine che riporta alla perestrojka e a Gorbaciov, ma anche a un’apprezzabile qualità che il mondo arbitrale non ha mai coltivato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zazzaroni sugli arbitri: «Rocchi mai si era sbilanciato pubblicamente sui suoi, ora glasnost in AIA»

In questa notizia si parla di: zazzaroni - arbitri

Zazzaroni: "Contento per Chivu, è preparato. E con la Juve mi era piaciuta l'Inter. Ajax-Inter, arbitro da sospendere a vita" - X Vai su X

Juventus, Zazzaroni: ‘Scommetto che nessuno juventino si lamenta dello stipendio di DV9’ - facebook.com Vai su Facebook

Zazzaroni: “Rocchi persona perbene ma ho la sensazione che all’interno dell’AIA…”; Pistocchi choc: “N’Dicka-Bisseck? Avar voleva dare rigore! De Laurentiis comanda. E Zazzaroni…”; Arbitri e Var, se la toppa è peggio del buco.

Zazzaroni: “Rocchi persona perbene ma ho la sensazione che all’interno dell’AIA…” - Ivan Zazzaroni ha affrontato il tema arbitrale: "Rocchi mai si era sbilanciato al punto da sfondare pubblicamente due dei suoi" ... Segnala msn.com

Rocchi: "Tudor ha ragione ma abbassi i toni o sarà gazzarra. E c'era un altro rigore contro il Napoli" - Il designatore degli arbitri di Serie A e B analizza gli episodi più controversi del weekend: dal rigore fischiato contro la Juve a Verona al mancato rosso a Orban, fino al penalty tolto al Pisa contr ... Secondo gazzetta.it