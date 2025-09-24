Zapad 2025 numeri ridotti ma impianto offensivo Cosa dice il Rusi sulle ultime esercitazioni di Mosca

Cifre ridotte, ma non solo. L’edizione del 2025 dell’esercitazione Zapad si distingue dalle precedenti anche per la struttura seguita, meno incentrata sulla manovra di massa e più sulle capacità ad alto potenziale come gli attacchi di precisione a lungo raggio, la difesa aerea e missilistica integrata, e la guerra elettronica. “Un esercizio meticolosamente calibrato, ridimensionato e limitato dal punto di vista geografico”, come scrivono Fabrizio Minniti e Giangiuseppe Pili in un report pubblicato dal Royal United Services Institute (Rusi), che esplora il significato politico e militare dell’esercitazione, senza fermarsi al dato oggettivo. 🔗 Leggi su Formiche.net

