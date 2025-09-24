L’ Italia si è presa la rivincita della sconfitta al tie-break nella fase a gironi e ha travolto il Belgio per 3-0 (25-13, 25-18, 25-18) nei quarti di finale dei Campionati Mondiali 2025 di volley. Gli Azzurri hanno dominato la scena a Pasay City (Filippine), bissando il netto successo degli ottavi contro l’Argentina con un’altra ottima prestazione e approdando in semifinale nella rassegna iridata. “ Vorrei fare comunque i complimenti al Belgio, perché hanno fatto davvero un grande Mondiale e forse non se l’aspettava nessuno. Avevo detto che volevamo una specie di rivincita e secondo me l’abbiamo vissuta proprio in quel modo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Yuri Romanò: “Volevamo questa rivincita, siamo stati cattivi dal primo punto. Con la Polonia un grande classico…”