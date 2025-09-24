Yuri Romanò | Volevamo questa rivincita siamo stati cattivi dal primo punto Con la Polonia un grande classico…
L’ Italia si è presa la rivincita della sconfitta al tie-break nella fase a gironi e ha travolto il Belgio per 3-0 (25-13, 25-18, 25-18) nei quarti di finale dei Campionati Mondiali 2025 di volley. Gli Azzurri hanno dominato la scena a Pasay City (Filippine), bissando il netto successo degli ottavi contro l’Argentina con un’altra ottima prestazione e approdando in semifinale nella rassegna iridata. “ Vorrei fare comunque i complimenti al Belgio, perché hanno fatto davvero un grande Mondiale e forse non se l’aspettava nessuno. Avevo detto che volevamo una specie di rivincita e secondo me l’abbiamo vissuta proprio in quel modo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: yuri - roman
Dichiarazioni Post Match Giovanni Gargiulo e Yuri Romano Al termine del vittorioso incontro con l’Argentina l’inviato Rai Edi Dembiski ha commentato il match con Giovanni Gargiulo e Yuri Romanò Eccoci con Giovanni Gargiulo, Oggi era importante come un' - facebook.com Vai su Facebook
?#Mondiali Maschili: Yuri Romanò « Siamo carichi ma occhio all'Argentina » - X Vai su X