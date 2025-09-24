YouTube forse sta bloccando alcuni utenti che usano le VPN

Dday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche in Italia stanno arrivando segnalazioni del blocco di YouTube dovuto all’uso di una VPN da parte dell’utente. Forse è un problema del servizio, oppure gli utenti cercano di guardare eventi live “fuori zona”. 🔗 Leggi su Dday.it

