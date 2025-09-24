XTERRA World Championship 2025 | programma e favoriti a Molveno

Gazzetta.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 25 al 28 settembre, a Molveno, oltre 1100 atleti e 54 nazioni a caccia del titolo iridato di cross triathlon. Favoriti, Billouin al femminile, Serrières, Forissier e Sloth Nielsen tra gli uomini. L’Italia punta su Menditto, Bonacina e Spinazzé. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

xterra world championship 2025 programma e favoriti a molveno

© Gazzetta.it - XTERRA World Championship 2025: programma e favoriti a Molveno

In questa notizia si parla di: xterra - world

XTERRA World Championship 2025: Molveno capitale Triathlon mondiale

XTERRA World Championship 2025: programma e favoriti a Molveno; XTERRA World Championship 2025: l’ultima volta in Italia; XTERRA World Championship, dal 25 al 28 settembre a Molveno.

xterra world championship 2025XTERRA World Championship 2025: programma e favoriti a Molveno - Dal 25 al 28 settembre, a Molveno, oltre 1100 atleti caccia del titolo iridato di cross triathlon XTERRA World Championship 2025. Si legge su gazzetta.it

XTERRA World Championship, Molveno capitale del triathlon off-road - L’XTERRA World Championship, in programma da oggi al 29 settembre a Molveno, non è solo una competizione internazionale di triathlon off- Lo riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Xterra World Championship 2025