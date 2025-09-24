Xiaomi presenta gli smartphone della serie 15T e porta in Italia gli elettrodomestici Mijia
L’azienda cinese ha lanciato gli smartphone Xiaomi 15T e 15T Pro di fascia medio-alta, che offrono la possibilità di comunicare offline in assenza di segnale. Annunciata anche la disponibilità dei frigoriferi, lavasciuga e condizionatori del marchio mijia sul mercato globale. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: xiaomi - presenta
Xiaomi presenta un nuovo condizionatore smart che purifica l’aria ed elimina i virus
Xiaomi presenta un nuovo hub per la smart home con display da 10,1” e controllo vocale
Xiaomi presenta un nuovo spazzolino smart con display e autonomia di 6 mesi
Xiaomi presenta la sua lavatrice smart con doppio cestello per bucato e capi delicati - X Vai su X
Xiaomi presenta in Cina l'e-reader Moaan InkPalm Mini Plus 2: schermo da 5,84 pollici, Android 14 e addirittura fino a 512 GB di memoria. - facebook.com Vai su Facebook
Xiaomi presenta gli smartphone della serie 15T e porta in Italia gli elettrodomestici Mijia; Xiaomi 15T Pro: più display, più lunghezza focale e più batteria; Xiaomi presenta gli smartphone della serie Redmi Note 14.
Xiaomi presenta gli smartphone della serie 15T e porta in Italia gli elettrodomestici Mijia - alta, che offrono la possibilità di comunicare offline in assenza di segnale. Riporta repubblica.it
Xiaomi 15 T ed elettromestici Mijia, ecco l’ecosistema domestico totale - Il colosso tecnologico cinese non fa più solo smartphone e tablet, ma un intero universo di dispositivi connessi tra cui lavatrici, frigoriferi e condizionatori d’aria ... Scrive wired.it