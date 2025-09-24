Xiaomi annuncia la tabella di marcia globale di HyperOS 3 | ecco modelli e tempistiche

Ecco la tabella di marcia globale di HyperOS 3: Xiaomi annuncia i modelli coinvolti e le relative tempistiche dell'aggiornamento! L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Xiaomi annuncia la tabella di marcia globale di HyperOS 3: ecco modelli e tempistiche

In questa notizia si parla di: xiaomi - annuncia

Xiaomi annuncia un power bank da 10000 mAh con supporto MagSafe, ricarica rapida e stand integrato

Xiaomi annuncia i grandi elettrodomestici Mijia: arrivano frigo, lavasciuga e condizionatori

#Xiaomi non si ferma ed annuncia anche le nuove TWS #XiaomiOpenWearStereoPro, i nuovi #XiaomiTVSPro il robot #XiaomiRobotVacuumPro5 e la smart camera di sorveglianza #XiaomiSmartCameraC701! - X Vai su X

Xiaomi annuncia un salto generazionale: la serie Xiaomi 17 è in arrivo! #Xiaomi17ProMax https://gizchina.it/2025/09/xiaomi-17-pro-max-serie-conferma-nuovo-nome/ - facebook.com Vai su Facebook

Xiaomi annuncia la tabella di marcia globale di HyperOS 3: ecco modelli e tempistiche; Ford, dopo aver provato un'auto cinese il CEO Jim Farley annuncia una svolta: stiamo preparando una Model T contro l'assalto cinese; Xiaomi 14 e 14 Pro, c'è fretta: ufficiali in anticipo, i 13 hanno venduto oltre le attese.