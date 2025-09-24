Xiaomi annuncia i grandi elettrodomestici Mijia | arrivano frigo lavasciuga e condizionatori
Xiaomi annuncia oggi l'arrivo dei suoi primi grandi elettrodomestici: i primi ad arrivare sono un frigorifero a quattro porte, la lavasciuga da 9 kg e nuovi condizionatori d'aria. Tutti connessi e controllabili con l'app Xiaomi Home. 🔗 Leggi su Dday.it
Xiaomi annuncia un power bank da 10000 mAh con supporto MagSafe, ricarica rapida e stand integrato
Xiaomi annuncia un salto generazionale: la serie Xiaomi 17 è in arrivo! #Xiaomi17ProMax https://gizchina.it/2025/09/xiaomi-17-pro-max-serie-conferma-nuovo-nome/ - facebook.com Vai su Facebook
#Xiaomi è pronta al grande annuncio: ecco i nuovi #Xiaomi17, #Xiaomi17Pro e #Xiaomi17ProMax. Appuntamento per il 25 Settembre! #SaveTheDate @xiaomiItalia - X Vai su X
Xiaomi annuncia i risultati finanziari Q2 2025; Numeri record nel Q2 per Xiaomi, ricavi oltre i 14 miliardi di euro; Xiaomi pronta a vendere i suoi elettrodomestici in tutto il mondo.