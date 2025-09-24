Xiaomi annuncia i grandi elettrodomestici Mijia | arrivano frigo lavasciuga e condizionatori

Dday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Xiaomi annuncia oggi l'arrivo dei suoi primi grandi elettrodomestici: i primi ad arrivare sono un frigorifero a quattro porte, la lavasciuga da 9 kg e nuovi condizionatori d'aria. Tutti connessi e controllabili con l'app Xiaomi Home. 🔗 Leggi su Dday.it

