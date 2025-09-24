Xiaomi 15 T ed elettromestici Mijia ecco l’ecosistema domestico totale

Il colosso tecnologico cinese non fa più solo smartphone e tablet, ma un intero universo di dispositivi connessi tra cui lavatrici, frigoriferi e condizionatori d’aria. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Xiaomi 15 T ed elettromestici Mijia, ecco l’ecosistema domestico totale

In questa notizia si parla di: xiaomi - elettromestici

OCCASIONE IMPERDIBILE! Xiaomi Bundle – Redmi A5 128GB (Green o Black) + Buds 6 Play (Black) Solo 139€ ? Ultimi 2 pezzi disponibili – affrettati! Smartphone elegante e performante Cuffie wireless super comode Prezzo shock finché - facebook.com Vai su Facebook

Xiaomi Smart Central Control Screen Max gestisce elettrodomestici e luce di casa - X Vai su X

Xiaomi lancia il nuovo smartphone 15T e un sistema di elettrodomestici connessi; Xiaomi presenta gli smartphone della serie 15T e porta in Italia gli elettrodomestici Mijia; Xiaomi 15T, 15T Pro e un ecosistema al completo: smartphone, tablet e AIoT al debutto globale | Specifiche e Prezzi.

Xiaomi 15 T ed elettromestici Mijia, ecco l’ecosistema domestico totale - Il colosso tecnologico cinese non fa più solo smartphone e tablet, ma un intero universo di dispositivi connessi tra cui lavatrici, frigoriferi e condizionatori d’aria ... Da wired.it

Xiaomi presenta gli smartphone della serie 15T e porta in Italia gli elettrodomestici Mijia - alta, che offrono la possibilità di comunicare offline in assenza di segnale. repubblica.it scrive