XBOX360 ABadAvatarHDD 1.01 e ABadMemUnit | Il Softmod Non Persistente per Xbox360 Facile e Gratuito

Salve comunità! Per tutti gli appassionati di Xbox 360 che cercano un metodo di modifica semplice e immediato, oggi è arrivata un’importante release. Presentiamo ABadAvatarHDD v1.01, una softmod non persistente progettato per essere eseguito direttamente dall’hard disk interno della console. Cos’è ABadAvatarHDD?. ABadAvatarHDD è un pacchetto software basato sul fondamento di ABadAvatar di shutterbug, ma con un’approccio semplificato “pronto all’uso”. La caratteristica principale è che non modifica in modo permanente la console (non persistente) e opera dall’HDD interno, eliminando la necessità di dispositivi USB avviati ogni volta. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net