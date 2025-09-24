X-Men svela la nuova saga ‘Shadows of Tomorrow’

Il mondo dei X-Men si prepara a un nuovo capitolo che promette di essere ancora più oscuro e complesso rispetto alle recenti narrazioni. Marvel annuncia una fase caratterizzata da eventi di grande impatto, con il ritorno di serie storiche e l’introduzione di nuovi titoli dedicati ai personaggi più amati dai fan. In questo articolo si analizzeranno le novità principali, i dettagli sulla trama e le future uscite previste per questa saga inedita. shadows of tomorrow: la nuova saga degli x-men in arrivo. anticipazioni sulla trama e i titoli previsti. La prossima fase narrativa prende il via con la saga Shadows of Tomorrow, prevista per gennaio, e rappresenta un proseguimento diretto dell’evento Age of Revelation. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - X-Men svela la nuova saga ‘Shadows of Tomorrow’

