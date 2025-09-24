X Factor 2025 domani l’ultima puntata delle audizioni

Le audizioni di X Factor 2025 si concludono con la terza e ultima puntata, chi convincerà i giudici?. Giovedì 25 settembre, su Sky e in streaming su NOW, arriva la terza e ultima parte delle Audizioni di X Factor 2025. Per gli aspiranti concorrenti è l’ultima opportunità di farsi conoscere dai giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, con l’obiettivo di trasformare la propria passione per la musica in realtà. Sul palco dello show Sky Original prodotto da Fremantle gli artisti presenteranno una cover o un brano inedito, e tutti cercheranno di conquistare almeno tre “sì” dai quattro giudici per poter guadagnarsi l’accesso ai Bootcamp. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

