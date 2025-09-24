Buongiorno a tutti amici appassionati di Wrestling e benvenuti ad una nuovissima Review targata World Wrestling Entertainment. Lo Show in questione è andato in scena dal Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis, Indiana, e si chiama Wrestlepalooza, per la prima volta sotto l’egida della WWE, dopo il suo glorioso passato firmato ECW. Partiamo con le nostre considerazioni. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. I i ONE ON ONE MATCH Brock Lesnar vs John Cena (08:50) Tutti i discorsi a proposito del dare un senso alla sconfitta o alla vittoria di uno o dell’altro sono andati a farsi friggere dopo appena 8 minuti e 50 secondi, circa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE Wrestlepalooza 2025 – Review