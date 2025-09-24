WWE Wrestlepalooza 2025 – Review
Buongiorno a tutti amici appassionati di Wrestling e benvenuti ad una nuovissima Review targata World Wrestling Entertainment. Lo Show in questione è andato in scena dal Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis, Indiana, e si chiama Wrestlepalooza, per la prima volta sotto l’egida della WWE, dopo il suo glorioso passato firmato ECW. Partiamo con le nostre considerazioni. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. I i ONE ON ONE MATCH Brock Lesnar vs John Cena (08:50) Tutti i discorsi a proposito del dare un senso alla sconfitta o alla vittoria di uno o dell’altro sono andati a farsi friggere dopo appena 8 minuti e 50 secondi, circa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: wrestlepalooza - review
WW Gear Review: pagelle degli attire di WWE Wrestlepalooza 2025 https://donnetralecorde.it/ww-gear-review-pagelle-degli-attire-di-wwe-wrestlepalooza-2025/?feed_id=13028&_unique_id=68d12cafa1b25… - X Vai su X
Brock Lesnar totalmente fuori controllo a #Wrestlepalooza... Rivivi le emozioni del Premium Live Event solo sul WWE Network! - facebook.com Vai su Facebook
WWE Wrestlepalooza 2025 – Streaming, orario e come vederlo.
WWE: Dove vedere e orario di inizio di Wrestlepalooza 2025, streaming video TV - Scopri con Spazio Wrestling, dove, come e quando vedere Wrestlepalooza, il prossimo grande Premium Live Event della WWE ... Come scrive spaziowrestling.it
WWE: Rivelati i vincitori di Wrestlepalooza 2025 *SPOILER* - Scopri con Spazio Wrestling, tutti i possibili vincitori di Wrestlepalooza, il prossimo grande evento della WWE ... Si legge su spaziowrestling.it