L’episodio di NXT del 23 settembre ha visto le Fatal Influence abbandonare improvvisamente Jazmyn Nyx dopo un attacco nel backstage. Mentre molti fan si chiedevano se questo avrebbe portato a una nuova storyline, la vera ragione dietro l’angle è stata rivelata. Secondo PWInsider, Jazmyn Nyx è destinata a lasciare la WWE: il suo contratto è ormai vicino alla scadenza e non verrà rinnovato. Per questo motivo è stata “scritta fuori” dalla programmazione di NXT, con l’attacco nel backstage usato come spiegazione narrativa per la sua improvvisa esclusione dalle Fatal Influence. Jazmyn Nyx fuori da NXT: Il backstage attack spiega la sua uscita. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Jazmyn Nyx lascia NXT, svelato il motivo dell’addio alle Fatal Influence