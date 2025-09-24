WWE | Jazmyn Nyx lascia NXT svelato il motivo dell’addio alle Fatal Influence
L’episodio di NXT del 23 settembre ha visto le Fatal Influence abbandonare improvvisamente Jazmyn Nyx dopo un attacco nel backstage. Mentre molti fan si chiedevano se questo avrebbe portato a una nuova storyline, la vera ragione dietro l’angle è stata rivelata. Secondo PWInsider, Jazmyn Nyx è destinata a lasciare la WWE: il suo contratto è ormai vicino alla scadenza e non verrà rinnovato. Per questo motivo è stata “scritta fuori” dalla programmazione di NXT, con l’attacco nel backstage usato come spiegazione narrativa per la sua improvvisa esclusione dalle Fatal Influence. Jazmyn Nyx fuori da NXT: Il backstage attack spiega la sua uscita. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: jazmyn - lascia
WWE: Jazmyn Nyx lascia NXT, svelato il motivo dell’addio alle Fatal Influence; WWE: colpo di scena a NXT, le Fatal Influence perdono un membro; WWE: Risultati WWE NXT 29-07-2025.