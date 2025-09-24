WWE | Jazmyn Nyx chiarisce di aver rifiutato il rinnovo di contratto di tre anni per motivi economici

Il rifiuto del contratto triennale con la WWE. Jazmyn Nyx ha confermato la fine della sua esperienza in NXT attraverso un video pubblicato sul suo profilo TikTok personale. La wrestler ventisettenne ha deciso di non rinnovare il contratto con la WWE, spiegando che la proposta economica per i prossimi tre anni non era soddisfacente. “Come sapete, ci sono state delle voci in giro”, ha dichiarato Nyx, conosciuta anche come Jade Gentile. “Voglio solo chiarire che non rinnoverò con la WWE. È stata una decisione personale che ho dovuto prendere per me stessa e per il mio futuro. Personalmente, il contratto che mi stavano offrendo per i prossimi tre anni non era abbastanza dal punto di vista finanziario, e va bene così. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

