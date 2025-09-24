WWE | Il roster TNA invade NXT Mike Santana guida la rivolta in un finale di puntata caotico

La WWE, con il suo roster di NXT, e la TNA collaborano stabilmente ormai da oltre un anno. Una collaborazione che nell’ultimo periodo però non è tanto apprezzata dal lato dei lottatori della TNA, che dopo la puntata speciale “ NXT Homecoming ” hanno iniziato sui social a manifestare tutto il loro disappunto per una TNA diventata troppo “WWEcentrica”. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la decisione di Ava di sancire un match “winner take it all” tra il campione NXT Oba Femi e quello TNA Trick Williams. Troppe occasioni ai lottatori di NXT attorno ai titoli TNA, un campione mondiale che fa il bullo e non appartiene al roster, in più alcuni ex NXT, ora in TNA, dimenticati nel corso di Homecoming, tanti ingredienti insomma per una miscela esplosiva. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

