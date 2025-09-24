WWE | Il roster TNA invade NXT Mike Santana guida la rivolta in un finale di puntata caotico
La WWE, con il suo roster di NXT, e la TNA collaborano stabilmente ormai da oltre un anno. Una collaborazione che nell’ultimo periodo però non è tanto apprezzata dal lato dei lottatori della TNA, che dopo la puntata speciale “ NXT Homecoming ” hanno iniziato sui social a manifestare tutto il loro disappunto per una TNA diventata troppo “WWEcentrica”. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la decisione di Ava di sancire un match “winner take it all” tra il campione NXT Oba Femi e quello TNA Trick Williams. Troppe occasioni ai lottatori di NXT attorno ai titoli TNA, un campione mondiale che fa il bullo e non appartiene al roster, in più alcuni ex NXT, ora in TNA, dimenticati nel corso di Homecoming, tanti ingredienti insomma per una miscela esplosiva. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: roster - invade
21 settembre 2025 Mtb Gravel Campodarsego invade I Colli Euganei con i suoi atleti, sempre più forti e affiatati. Vi aspettiamo il 27 settembre alla Gravel del Tergola, Dai che ndemo !? Mtb Gravel Campodarsego Criterium Veneto Società Ciclistica Vigon - facebook.com Vai su Facebook
WWE: Il roster TNA invade NXT. Mike Santana guida la rivolta in un finale di puntata caotico.
WWE: TNA pronta ad invadere NXT, spoiler sulla puntata di stanotte - Secondo quanto riportato poco fa da PW Insider, è praticamente certa la presenza di Moose e Mike Santana, già citati nei giorni scorsi, ma anche altre Superstar della TNA prenderanno parte alla ... spaziowrestling.it scrive
TNA Roster Invades WWE NXT - Throughout last week’s Homecoming special, the TNA roster was tweeting various posts of displeasure about not being invited to the ... Secondo msn.com