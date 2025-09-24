WWE | colpo di scena a NXT le Fatal Influence perdono un membro

Zonawrestling.net | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Fatal Influence potrebbero non essere più le stesse dopo questa notte. L’episodio di NXT del 23 settembre ha portato parecchia carne al fuoco e la serata è stata importante per più di un motivo. Le Fatal Influence, sono guidate dall’attuale NXT Women’s Champion Jacy Jayne, affiancata da Fallon Henley e Jazmyn Nyx. Questa settimana, però, qualcosa sembra essere cambiato. Poco prima del main event, è stato mostrato un segmento nel backstage in cui Jazmyn Nyx viene trovata a terra dopo un attacco. Jacy Jayne e Fallon Henley sono accorse sulla scena, trovando Jazmyn circondata dal personale di NXT. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe colpo di scena a nxt le fatal influence perdono un membro

© Zonawrestling.net - WWE: colpo di scena a NXT, le Fatal Influence perdono un membro

In questa notizia si parla di: colpo - scena

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club

Jurassic World e il ritorno di un colpo di scena dal passato

“C’è stato un grave errore”. Garlasco, clamoroso colpo di scena: parla l’ex Ris Garofano

WWE: Stacks conquista l’Heritage Cup in un match pieno di colpi di scena; Il debuttante della WWE sorprende i fan tradendo la stella di 29 anni durante Evolution; WWE SmackDown: Colpo di scena a Lione, Sami Zayn è il nuovo campione degli Stati Uniti.

wwe colpo scena nxtWWE: colpo di scena a NXT, le Fatal Influence perdono un membro - L’episodio di NXT del 23 settembre ha portato parecchia carne al fuoco e la serata è stata importante per più di un motivo. Si legge su zonawrestling.net

wwe colpo scena nxtWWE: Seth Rollins fa luce sul suo finto infortunio - Nel corso di un'intervista, Seth Rollins ha parlato del suo finto infortunio, che lo ha portato all'incasso del Money in the Bank ... Secondo spaziowrestling.it

Cerca Video su questo argomento: Wwe Colpo Scena Nxt