WWE | colpo di scena a NXT le Fatal Influence perdono un membro

Le Fatal Influence potrebbero non essere più le stesse dopo questa notte. L'episodio di NXT del 23 settembre ha portato parecchia carne al fuoco e la serata è stata importante per più di un motivo. Le Fatal Influence, sono guidate dall'attuale NXT Women's Champion Jacy Jayne, affiancata da Fallon Henley e Jazmyn Nyx. Questa settimana, però, qualcosa sembra essere cambiato. Poco prima del main event, è stato mostrato un segmento nel backstage in cui Jazmyn Nyx viene trovata a terra dopo un attacco. Jacy Jayne e Fallon Henley sono accorse sulla scena, trovando Jazmyn circondata dal personale di NXT.

