Blake Monroe, nota come Mariah May in AEW, una volta sbarcata ad NXT è quasi subito entrata in rotta di collisione con Jordynne Grace. Inizialmente amiche, presto Blake ha rivelato il suo vero volto colpendo alle spalle Jordynne dando così il via ad una rivalità che ormai si trascina da mesi. A nulla è valso il match di Heatwave in cui a prevalere è stata la britannica, tra le due l’odio continua a scorrere e anche questa notte sono venute a contatto, dopo gli scambi verbali a distanza della scorsa settimana. Resa dei conti. Questa notte Jordynne Grace ha affrontato 1vs1 Arianna Grace, dopo che la scorsa settimana la figlia di Santino Marella, parlando con Blake Monroe, aveva preso le distanze dalla Juggernaut con cui condivide il cognome. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

WWE: A No Mercy la resa dei conti tra Blake Monroe e Jordynne Grace in un match estremo