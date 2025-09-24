WTA Pechino 2025 Sevastova sfiderà Paolini al secondo turno Avanzano Cirstea e Sakkari

Oasport.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fitto programma degli incontri di primo turno caratterizza la giornata inaugurale del torneo WTA 1000 di Pechino. La lettone Anastasija Sevastova supera il primo ostacolo e sfiderà Paolini al secondo turno. Passano il turno anche la romena Sorana Cirstea e la greca Maria Sakkari. Sorana Cirstea liquida l’americana Caroline Dolehide 6-2 6-3 in un’ora e otto minuti. La statunitense McCartney Kessler doma la wild card cinese Han Shi, classe 2005, 6-2 7-6(5) in un’ora e cinquanta minuti. La veterana lettone Anastasija Sevastova supera 6-3 7-6 (1) l’australiana  Kimberly Birrell in un’ora e quarantanove minuti e sfiderà Jasmine Paolini nel secondo turno. 🔗 Leggi su Oasport.it

wta pechino 2025 sevastova sfider224 paolini al secondo turno avanzano cirstea e sakkari

© Oasport.it - WTA Pechino 2025, Sevastova sfiderà Paolini al secondo turno. Avanzano Cirstea e Sakkari

In questa notizia si parla di: pechino - sevastova

Jasmine Paolini al China Open 2025: quando gioca, programma e orario delle partite · Tennis WTA; WTA Pechino 2025, Sevastova sfiderà Paolini al secondo turno. Avanzano Cirstea e Sakkari; Pechino su : esordio amaro per Bronzetti, passa Rakhimova.

wta pechino 2025 sevastovaWTA Pechino: Bronzetti subito ko, eliminata da Rakhimova - Tennis | WTA | Subito eliminata Lucia Bronzetti nel China Open di Pechino, penultimo WTA 1000 della stagione. oktennis.it scrive

wta pechino 2025 sevastovaTabellone WTA Pechino 2025: Paolini con vista Svitolina, Bronzetti verso Gauff. Swiatek prima testa di serie - Si apre con il sorteggio definito qualsiasi discussione riguardante le prospettive del WTA 1000 di Pechino, penultimo appuntamento di questa categoria di ... Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Wta Pechino 2025 Sevastova