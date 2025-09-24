WTA Pechino 2025 Sevastova sfiderà Paolini al secondo turno Avanzano Cirstea e Sakkari

Il fitto programma degli incontri di primo turno caratterizza la giornata inaugurale del torneo WTA 1000 di Pechino. La lettone Anastasija Sevastova supera il primo ostacolo e sfiderà Paolini al secondo turno. Passano il turno anche la romena Sorana Cirstea e la greca Maria Sakkari. Sorana Cirstea liquida l’americana Caroline Dolehide 6-2 6-3 in un’ora e otto minuti. La statunitense McCartney Kessler doma la wild card cinese Han Shi, classe 2005, 6-2 7-6(5) in un’ora e cinquanta minuti. La veterana lettone Anastasija Sevastova supera 6-3 7-6 (1) l’australiana Kimberly Birrell in un’ora e quarantanove minuti e sfiderà Jasmine Paolini nel secondo turno. 🔗 Leggi su Oasport.it

