WRC – Tanak non segnerà punti per il Costruttori negli ultimi tre round
Scelta strategica del team coreano per puntare al titolo piloti: Neuville e Fourmaux unici nominati al Central European Rally, Giappone e Arabia Saudita Hyundai cambia strategia nel finale di stagione del Mondiale Rally 2025: Ott Tänak non sarà nominato per i punti costruttori negli ultimi tre appuntamenti del campionato — Central European Rally, Giappone e . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Rally Finlandia WRC, terza giornata: Tanak sempre 1°, ma il margine su Rovanpera è minimo - La giornata più lunga del Rally Finlandia WRC (150,30 km di tratti cronometrati, quasi il 50% dell’intero evento) è ancora nel segno di Ott Tanak. Lo riporta gazzetta.it
WRC, Tanak leader in Cile dopo la prima tappa - Le emozioni non sono mancate nella prima tappa del Rally del Cile, lunga 112,76 km cronometrati, chiusa in testa da Tanak (Hyundai) con soli 4 decimi di vantaggio su Evans e con ben 5 piloti racchiusi ... autosprint.corrieredellosport.it scrive