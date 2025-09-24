WRC – Tanak non segnerà punti per il Costruttori negli ultimi tre round

Scelta strategica del team coreano per puntare al titolo piloti: Neuville e Fourmaux unici nominati al Central European Rally, Giappone e Arabia Saudita Hyundai cambia strategia nel finale di stagione del Mondiale Rally 2025: Ott Tänak non sarà nominato per i punti costruttori negli ultimi tre appuntamenti del campionato — Central European Rally, Giappone e . 🔗 Leggi su Tuttorally.news