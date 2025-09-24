Wonka la spiegazione del finale del film con Timothée Chalamet

Wonka finisce come è iniziato, con un pizzico di pura fantasia. Il prequel racconta gli esordi di Willy Wonka, prima che aprisse la sua famosa fabbrica di cioccolato. Lungo il percorso stringe alcune amicizie, mentre lui, il presunto orfano Noodle e il resto della banda sono costretti a lavorare per la signora Scrubbit, con l’obiettivo di smantellare il cartello del cioccolato – Arthur Slugworth, Prodnose e Fickelburger – che ha comprato il capo della polizia e il prete con caramelle e cioccolato per continuare le proprie attività. 🔗 Leggi su Cinefilos.it