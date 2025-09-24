Wonka 2 si farà? tutto quello che sappiamo

La tradizione e la storia di Willy Wonka sono state ampliate in Wonka, e il successo del prequel di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato ha già dato vita a speculazioni su Wonka 2 e su un possibile franchise. Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato è stato l’adattamento del 1971 del romanzo di Roald Dahl del 1964 Charlie e la fabbrica di cioccolato. Wonka della Warner Bros. Pictures, diretto da Paul King e interpretato da Timothée Chalamet nel ruolo del protagonista, amplia la storia di Willy Wonka e di come è diventato il maestro cioccolatiere interpretato da Gene Wilder nell’originale del 1971. 🔗 Leggi su Cinefilos.it