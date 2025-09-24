Dal 3 al 5 ottobre torna a Rovereto la terza edizione di WIRED Next Fest Trentino, il grande festival diffuso dedicato all’innovazione e all’impatto delle tecnologie digitali su economia, società, scienza e cultura. Oltre 140 eventi diffusi in tutta la città e più di 170 ospiti provenienti dal mondo scientifico, culturale, politico ed economico, italiano e internazionale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Wired Next Fest Trentino, tutti gli ospiti della terza edizione