Wired Next Fest Trentino tutti gli ospiti della terza edizione

Vanityfair.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 3 al 5 ottobre torna a Rovereto la terza edizione di WIRED Next Fest Trentino, il grande festival diffuso dedicato all’innovazione e all’impatto delle tecnologie digitali su economia, società, scienza e cultura. Oltre 140 eventi diffusi in tutta la città e più di 170 ospiti provenienti dal mondo scientifico, culturale, politico ed economico, italiano e internazionale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

wired next fest trentino tutti gli ospiti della terza edizione

© Vanityfair.it - Wired Next Fest Trentino, tutti gli ospiti della terza edizione

In questa notizia si parla di: wired - next

Amazon Prime Day 2025, le migliori offerte scelte da Wired

Le 40 migliori offerte dell'Amazon Prime Day 2025 scelte da Wired

Wired Next Fest Trentino 2025, i primi nomi di chi ci sarà

È in arrivo il Next Fest 2025 Trentino, il festival dedicato al futuro a Rovereto; Tutte le cose che puoi fare al Next Fest 2025 Trentino; Wired Next Fest Trentino, tutti gli ospiti della terza edizione.

wired next fest trentinoWired Next Fest Trentino, tutti gli ospiti della terza edizione - Dal 3 al 5 ottobre torna a Rovereto la terza edizione di WIRED Next Fest Trentino, il grande festival diffuso dedicato all’innovazione e all’impatto delle tecnologie digitali su economia, società, sci ... Segnala vanityfair.it

wired next fest trentinoÈ in arrivo il Wired Next Fest 2025 Trentino, il festival dedicato al futuro a Rovereto - Noi di Wired amiamo la tecnologia e stavolta la utilizziamo al meglio per personalizzare i contenuti in base ai vostri interessi, offrendovi un'informazione di qualità. wired.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Wired Next Fest Trentino