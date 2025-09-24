WII WiiU WiiFlow Lite Aggiornato alla v5.60 | Nuove Patch e Supporto GameCube per RE4

La scena dei backup loader per Wii e vWii si rinnova ancora una volta con il rilascio di WiiFlow Lite v5.6.0, l’ultima versione della popolare mod sviluppata da Fledge68. Questo loader, celebre per la sua elegante interfaccia stile CoverFlow, continua a essere mantenuto aggiornato con miglioramenti e fix essenziali. La nuova release, datata 24 settembre 2025, introduce una serie di importanti correzioni e perfezionamenti, molti dei quali “portati” direttamente dal progetto USB Loader GX, a dimostrazione di una comunità che collabora per il bene di tutti. Novità Principali in WiiFlow Lite v5.6. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

