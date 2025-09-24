Tra le produzioni cinematografiche più attese di questa stagione, il sequel Wicked: For Good si distingue per l’importanza di rispettare e valorizzare la leggendaria eredità del classico The Wizard of Oz. La nuova pellicola, diretta da Jon M. Chu e prevista per il 21 novembre 2025, si propone di offrire una narrazione originale che si inserisce nel contesto della saga di Oz, mantenendo un equilibrio tra innovazione e rispetto delle radici. il ruolo di dorothy in wicked: for good. riduzione della presenza della protagonista originale. Una delle decisioni più discusse riguarda la rappresentazione di Dorothy. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Wicked rispetta meglio l’eredità del mago di oz rispetto allo spettacolo potenziato dall’ia