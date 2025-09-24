Wicked parte due | guarda il trailer finale con cynthia erivo e ariana grande

l’epilogo di “wicked”: il capitolo finale della saga delle streghe di oz. Il fenomeno cinematografico globale dello scorso anno, che ha rappresentato il più grande successo tra gli adattamenti teatrali di Broadway, si appresta a concludersi con un film attesissimo. “Wicked – Parte Due” segna la fine di una narrazione epica e coinvolgente, portando sul grande schermo le vicende mai raccontate delle streghe di Oz. la direzione e il cast del film. regia e produzione. Il film è diretto ancora una volta dal pluripremiato Jon M. Chu. La produzione vede la collaborazione di professionisti di alto livello, tra cui Stephen Schwartz, autore della colonna sonora, e i produttori Marc Platt e David Stone. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Wicked parte due: guarda il trailer finale con cynthia erivo e ariana grande

In questa notizia si parla di: wicked - parte

Wicked – Parte 2 | Il poster del film al cinema da novembre

Wicked parte 2: il poster ufficiale svelato

Wicked – Parte 2: ecco il nuovo Poster Ufficiale

Due nuovi character poster di Glinda ed Elphaba in Wicked: For Good La seconda parte uscirà nelle sale italiane il 19 novembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook

I nuovi character poster di #WickedForGood #WickedParte2 #Wicked con #CynthiaErivo e #ArianaGrande dal 19 novembre al cinema: http://emozionialcinema.it/2025/09/wicked-parte-2-due-nuovi-character.html… - X Vai su X

Wicked parte 2, diffuso un videobackstage sulla lavorazione del sequel; Guarda il trailer di ‘Wicked – Parte 2’; Wicked - Parte 2, Glinda ha tutto ciò che ha sempre sognato, ma non è del tutto felice: parla il regista.

Wicked – Parte Due: il trailer finale con Cynthia Erivo e Ariana Grande - Parte Due, con Cynthia Erivo e Ariana Grande nei ruoli di Elphaba e Glinda ... cinefilos.it scrive

Wicked - Parte 2 : il final trailer italiano del musical con Cynthia Erivo e Ariana Grande - Un ritorno tanto atteso da milioni di fan che sono cresciuti con le canzone di un musical di culto o da chi si è avvicinato al primo capitolo dell'adattamento per il cinema diretto da Jon M. Come scrive comingsoon.it