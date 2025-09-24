Wicked – Parte 2 rilasciato il trailer completo della seconda parte del musical con Ariana Grande e Cynthia Erivo

Universal ha pubblicato il trailer finale di “ Wicked – Parte 2 “, il seguito dell’adattamento cinematografico del musical di Broadway. Questa seconda e ultima parte uscirà nelle sale il 21 novembre. La sinossi ufficiale del sequel recita così: “ Ambientato nella Terra di Oz, prima e dopo l’arrivo di Dorothy Gale dal Kansas, Wicked – Parte 2 coprirà gli eventi del secondo atto del musical, in seguito alla messa alla prova dell’amicizia tra Elphaba e Glinda mentre abbracciano le loro nuove identità, rispettivamente la Strega Cattiva dell’Ovest e Glinda la Strega Buona del Nord, e come le conseguenze delle loro azioni cambieranno per sempre l’intero Oz”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

