Wicked parte 2 | novità e anticipazioni da non perdere

Il mondo del cinema si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi della stagione: il sequel di Wicked, intitolato «For Good». Con una data di uscita prevista per il 19 novembre 2025, questa seconda parte dell'adattamento cinematografico del celebre musical di Broadway promette di proseguire le avventure delle protagoniste Elphaba e Glinda, portando sul grande schermo nuove emozioni, canzoni iconiche e colpi di scena che lasceranno un segno indelebile nella storia di Oz. il trailer ufficiale e le anticipazioni. il trailer finale e le sequenze più spettacolari. Il nuovo teaser ha suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati, offrendo scorci suggestivi e alcuni dei brani più amati del secondo atto del musical originale.

Wicked | data d’uscita della colonna sonora e novità sulle canzoni.

