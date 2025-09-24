Wicked - Parte 2 | nel trailer finale irrompono anche Dorothy l’Uomo di Latta e lo Spaventapasseri

I personaggi più amati della saga de Il Mago di Oz fanno finalmente la loro comparsa nel sequel del musical campione d'incassi della scorsa stagione La Universal ha pubblicato il trailer finale di Wicked - Parte 2, il seguito dell'adattamento cinematografico del 2024 del musical di successo di Broadway e per l'occasione ha svelato le prime immagini dei personaggi storici della saga tratta da Il Mago di Oz. Con Cynthia Erivo e Ariana Grande che tornano nei ruoli che hanno conquistato il pubblico lo scorso anno, il teaser è il perfetto anticipo di quello che sarà sicuramente un capitolo finale emozionante nell'adattamento basato sul musical vincitore del Tony Award. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

