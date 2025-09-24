Wicked parte 2 il trailer finale mostra lo scontro tra Elphaba e Glinda
il trailer finale di wicked parte 2 svela le anticipazioni del sequel. Universal Pictures ha recentemente diffuso il trailer conclusivo di Wicked parte 2, il seguito del film del 2024 che ha riscosso grande successo tra pubblico e critica. Questa seconda fase della saga promette di chiudere definitivamente la storia delle protagoniste, offrendo un’anteprima ricca di emozioni e colpi di scena. le prime immagini del trailer e i momenti salienti. Il trailer si apre con Madame Morrible che spinge Glinda a consolidare la sua popolarità ad Oz, ufficializzandola come Glinda la Buona e etichettando Elphaba come la Strega Malvagia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Wicked – Parte 2 | Il poster del film al cinema da novembre
Wicked parte 2: il poster ufficiale svelato
Wicked – Parte 2: ecco il nuovo Poster Ufficiale
Wicked - Parte 2 : il final trailer italiano del musical con Cynthia Erivo e Ariana Grande; Wicked: For Good, tornano Glinda ed Elphaba nel primo trailer del sequel!; Wicked – Parte 2 – Il trailer finale.
Wicked - Parte 2 : il final trailer italiano del musical con Cynthia Erivo e Ariana Grande - Un ritorno tanto atteso da milioni di fan che sono cresciuti con le canzone di un musical di culto o da chi si è avvicinato al primo capitolo dell'adattamento per il cinema diretto da Jon M.
Wicked – Parte 2, rilasciato il trailer completo della seconda parte del musical con Ariana Grande e Cynthia Erivo