Wicked | il trailer finale che non puoi perdere

Jumptheshark.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

anticipazioni sul trailer di Wicked: For Good. Il film Wicked: For Good, atteso per il 21 novembre 2025, si avvicina alla sua uscita ufficiale con grande fermento nel pubblico e nella critica. A pochi mesi dal debutto, è stato rilasciato il full trailer ufficiale, che svela nuovi dettagli sulla trama e sui personaggi principali. L’attenzione si concentra sulle dinamiche tra le protagoniste Elphaba e Glinda, interpretate rispettivamente da Cynthia Erivo e Ariana Grande, mentre si delineano i primi segni di conflitto in Oz e l’arrivo di un misterioso visitatore dal vestito a quadri blu. contenuti principali del trailer di Wicked: For Good. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

wicked il trailer finale che non puoi perdere

© Jumptheshark.it - Wicked: il trailer finale che non puoi perdere

In questa notizia si parla di: wicked - trailer

Wicked – Parte 2: nuovo teaser trailer del film

Wicked for good: scopri il trailer che ti conquisterà

Dal nuovo Avatar al ritorno di Wicked, i film che vedremo prossimamente; Wicked Parte 1: contro ogni aspettativa e pregiudizio - Recensione del film; Wicked: For Good, secondo Cynthia Erivo non siete ancora pronti!.

Wicked - Parte 2 : il final trailer italiano del musical con Cynthia Erivo e Ariana Grande - pronte a guidare il capitolo finale della storia delle streghe di Oz, che inizia con ... comingsoon.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Wicked Trailer Finale Perdere