Wicked | il trailer finale che non puoi perdere

anticipazioni sul trailer di Wicked: For Good. Il film Wicked: For Good, atteso per il 21 novembre 2025, si avvicina alla sua uscita ufficiale con grande fermento nel pubblico e nella critica. A pochi mesi dal debutto, è stato rilasciato il full trailer ufficiale, che svela nuovi dettagli sulla trama e sui personaggi principali. L’attenzione si concentra sulle dinamiche tra le protagoniste Elphaba e Glinda, interpretate rispettivamente da Cynthia Erivo e Ariana Grande, mentre si delineano i primi segni di conflitto in Oz e l’arrivo di un misterioso visitatore dal vestito a quadri blu. contenuti principali del trailer di Wicked: For Good. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

