Wicked | Il nuovo magico trailer della Parte 2

Come da promessa, Universal Pictures ha svelato il nuovo magico traler di Wicked – Parte 2. Il capitolo finale del musical diretto da Jon M. Chu si è mostrato quest'oggi attraverso un nuovo trailer ricco di sequenze inedite, tanti colori e melodie. Wicked – Parte 2 arriva nelle sale dopo aver conquistato il botteghino – e la critica – lo scorso anno, e tra l'altro ottenendo 10 nomination agli Oscar®, tra cui quella per il miglior film, vincendo gli Oscar® per Migliori Costumi e per la Migliore Scenografia. Guardate qui il trailer di Wicked – Parte 2 La data d'uscita di Wicked – Parte 2. Wicked – Parte 2 sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 19 novembre 2025.

