Wicked | 8 rivelazioni chiave dal trailer del sequel
Il nuovo trailer di Wicked: For Good, diretto da Jon M. Chu, svela dettagli fondamentali sulla trama del sequel, offrendo uno sguardo più approfondito rispetto alle precedenti anticipazioni. La pellicola prosegue la narrazione della seconda parte dello spettacolo teatrale, in cui le vicende di Elphaba e Glinda si intrecciano con gli eventi del mondo di Il Mago di Oz. In questa analisi, verranno esaminati i principali sviluppi narrativi e i personaggi coinvolti, evidenziando come il film si inserisca nel contesto della saga senza essere un prequel diretto. dorothy arriva in oz. Nel trailer emergono immagini che confermano l’arrivo di Dorothy nel regno di Oz. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Il sequel di Wicked, intitolato Wicked: For Good, si prepara a concludere in modo epico le vicende di Elphaba e Glinda, portando sul grande schermo gli ultimi capitoli della loro storia. Dopo il successo di critica e pubblico del primo film, questa seconda parte s