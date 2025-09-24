White Elephant spiegazione del finale | Gabriel Tancredi uccide Vanessa Flynn?

White Elephant è un thriller d’azione piuttosto piacevole da guardare tutto d’un fiato, che ha tutti gli elementi necessari nelle giuste quantità, per non parlare di un Bruce Willis piuttosto insipido. Tuttavia, Willis è completamente messo in secondo piano nel film dal nostro protagonista, il fantastico Michael Rooker. La storia non è nuova, ma riesce a mantenere viva l’attenzione che cerca. La cosa migliore di White Elephant è che non cerca di filosofeggiare sul carattere del protagonista. Questo è qualcosa che molti film di questo tipo tendono spesso a fare, e nel farlo esagerano e perdono il senso di realtà e di urgenza che dovrebbe accompagnare la storia. 🔗 Leggi su Cinefilos.it