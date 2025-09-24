WhatsApp ora può tradurre le chat in locale Su Android però l’italiano…

WhatsApp introduce la traduzione diretta dei messaggi con elaborazione sul dispositivo. Su Android sei lingue e traduzione automatica delle chat, su iOS oltre 19 lingue ma solo traduzione singola. 🔗 Leggi su Dday.it

whatsapp ora può tradurre le chat in locale su android però l'italiano…

WhatsApp introduce la traduzione dei messaggi in chat - WhatsApp ha annunciato una nuova funzione chiamata Traduzione dei Messaggi, che permette agli utenti di tradurre i messaggi di testo direttamente all'interno delle chat.

WhatsApp ora traduce i messaggi: chat e gruppi senza barriere linguistiche - WhatsApp introduce la traduzione dei messaggi: chat, gruppi e canali diventano multilingua con opzioni manuali e automatiche, garantendo privacy e semplicità.

