WhatsApp ora può tradurre le chat in locale Su Android però l’italiano…

WhatsApp introduce la traduzione diretta dei messaggi con elaborazione sul dispositivo. Su Android sei lingue e traduzione automatica delle chat, su iOS oltre 19 lingue ma solo traduzione singola. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - WhatsApp ora può tradurre le chat in locale. Su Android però l’italiano…

In questa notizia si parla di: whatsapp - tradurre

WhatsApp introduce la traduzione dei messaggi in app https://ceotech.it/whatsapp-introduce-la-traduzione-dei-messaggi-in-app/… - X Vai su X

? Ho avuto l’onore di tradurre a Bologna i due giorni di corso della Prof Annina Schmid, una delle maggiori esperte al mondo di neuropatie da intrappolamento. ? Annina è una professoressa dell’Università di Oxford. Oltre ad essere ricercatrice pazzesca ( - facebook.com Vai su Facebook

WhatsApp introduce la traduzione dei messaggi in chat - WhatsApp ha annunciato una nuova funzione chiamata Trafuzione dei Messaggi, che permette agli utenti di tradurre i messaggi di testo direttamente all’interno delle chat. Riporta cellulare-magazine.it

WhatsApp ora traduce i messaggi: chat e gruppi senza barriere linguistiche - WhatsApp introduce la traduzione dei messaggi: chat, gruppi e canali diventano multilingua con opzioni manuali e automatiche, garantendo privacy e semplicità. Lo riporta smartworld.it