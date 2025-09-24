WhatsApp introduce la traduzione istantanea dei messaggi ecco come funziona
Milano, 24 settembre 2025 – Finalmente, Meta ha annunciato una nuova funzione molto attesa, che punta a rendere WhatsApp ancora più universale: la traduzione automatica dei messaggi direttamente all’interno delle chat. Una possibilità che, secondo l’azienda, avviene interamente sul dispositivo dell’utente, senza passaggi su server esterni, garantendo così maggiore tutela della privacy. Ma come funziona esattamente questa nuova funzionalità? Scopriamolo insieme. Come attivare la traduzione su iPhone. La traduzione può essere attivata sia nelle conversazioni private che nei gruppi, oltre che negli aggiornamenti dei canali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
