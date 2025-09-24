WhatsApp down segnalati disagi in Italia
Il pomeriggio di mercoledì 24 settembre 2025 è stato turbato da un improvviso disservizio che ha colpito WhatsApp, l’app di messaggistica più utilizzata al mondo. Intorno alle 14:30 le segnalazioni hanno iniziato a crescere in tutta Italia: migliaia di utenti non riuscivano più a inviare né a ricevere messaggi. In breve tempo i social si sono riempiti di lamentele, confermando un problema diffuso e non limitato a poche zone. >> Tv italiana sotto choc, la notizia drammatica sul bello di Canale 5 arrivata poco fa. “Colpa delle lenti a contatto” Il guasto ha mostrato diversi volti. Molti hanno denunciato l’impossibilità di accedere all’app o di aggiornare le chat, altri hanno visto i propri messaggi fermarsi senza mai raggiungere la doppia spunta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
