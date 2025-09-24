Whatsapp down | problemi in tutta Italia con l’invio di messaggi

Firenzepost.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, mercoledì 24 settembre, a partire dalle 14:00 l'app di WhatsApp ha iniziato a dare disservizi e problemi. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

whatsapp down problemi in tutta italia con l8217invio di messaggi

© Firenzepost.it - Whatsapp down: problemi in tutta Italia con l’invio di messaggi

In questa notizia si parla di: whatsapp - down

Inter, rivelazione sulla chat di gruppo su WhatsApp: protagonista la Thu-La

Nuovi trucchi e funzioni di WhatsApp

Cos’è questa storia di Gemini che dal 7 luglio può accedere alle chat di Whatsapp

WhatsApp down, l'app di Meta dà problemi e non funziona: pioggia di segnalazioni; Whatsapp down, centinaia di segnalazioni per problemi con l'invio di messaggi: il problema sta rientrando; WhatsApp down oggi, problemi con l’app di messaggistica: perché non funziona e cosa sta succedendo.

whatsapp down problemi tuttaWhatsApp down, cosa sta succedendo all'App: «Problemi con l'invio dei messaggi» - Mercoledì 24 settembre 2025, a partire dalle 14:00, l'app di WhatsApp ha iniziato a dare disservizi. Scrive msn.com

WhatsApp down, cosa sta succedendo in Italia: «Problemi con l'invio dei messaggi» - Mercoledì 24 settembre 2025, a partire dalle 14:00, WhatsApp sembra avere problemi: non un down grave, ma "Downdetector. Come scrive corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Whatsapp Down Problemi Tutta