WhatsApp down in Italia il 24 settembre 2025 | messaggi bloccati su iPhone e Android

Affaritaliani.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Disservizi per milioni di utenti: impossibile inviare e ricevere messaggi, foto e video. Le segnalazioni esplodono su Downdetector e sui social con l’hashtag #whatsappdown. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

whatsapp down in italia il 24 settembre 2025 messaggi bloccati su iphone e android

© Affaritaliani.it - WhatsApp down in Italia il 24 settembre 2025: messaggi bloccati su iPhone e Android

In questa notizia si parla di: whatsapp - down

Inter, rivelazione sulla chat di gruppo su WhatsApp: protagonista la Thu-La

Nuovi trucchi e funzioni di WhatsApp

Cos’è questa storia di Gemini che dal 7 luglio può accedere alle chat di Whatsapp

Whatsapp down, centinaia di segnalazioni per problemi con l'invio di messaggi: il problema sta rientrando; WhatsApp down oggi, problemi con l’app di messaggistica: perché non funziona e cosa sta succedendo; Whatsapp, Instagram e Facebook down: dagli Usa all’Italia problemi per le piattaforme Meta.

whatsapp down italia 24Problemi per WhatsApp il 24 settembre: down o rallentamento? - Problemi in corso per WhatsApp: si tratta di un vero e proprio down del servizio oppure di un semplice rallentamento della piattaforma? msn.com scrive

whatsapp down italia 24WhatsApp down? In aumento le segnalazioni di malfunzionamento nel primo pomeriggio di oggi - Nelle prime ore nel pomeriggio di oggi sono stati segnalati parecchi malfunzionamenti su Whatsapp, nota app di messaggistica utilizzata da milioni di persone in Italia e nel mondo. Lo riporta itacanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Whatsapp Down Italia 24