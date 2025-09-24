WhatsApp down aumentano le segnalazioni | cosa sta succedendo

Problemi con WhatsApp a partire dalle 14.00 di oggi, mercoledì 24 settembre. Dal primo pomeriggio sono cominciate ad arrivare le prime segnalazioni relative a un malfunzionamento della piattaforma di messaggistica. Stando alle informazioni raccolte fino ad ora, ad essere in down è il servizio di invio dei messaggi. Chi di dovere sta ora cercando di capire se si tratta di un problema isolato oppure più esteso. Sul portale Downdetector.it, che si occupa proprio di raccogliere le segnalazioni di guasti eo incidenti tecnici, sta riportando diversi episodi relativi alla giornata di oggi. In tanti stanno avendo problemi nell'utilizzare l'applicazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

