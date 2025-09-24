WhatsApp arriva la traduzione dei messaggi in tempo reale
WhatsApp, una delle app di messaggistica più utilizzate al mondo e di proprietà di Meta, ha annunciato l’introduzione della traduzione dei messaggi in tempo reale, una funzionalità destinata a facilitare le comunicazioni tra i suoi oltre 3 miliardi di utenti attivi distribuiti in 180 paesi. L’innovazione punta a eliminare una delle principali criticità degli utenti: le barriere linguistiche, che rendono più difficili le conversazioni quotidiane tra persone che parlano lingue diverse. Leggi anche: “Così inganna gli utenti”: Meta nella bufera, cosa succede davvero quando usiamo WhatsApp Negli ultimi anni, la necessità di superare queste barriere ha spinto grandi aziende tecnologiche come Samsung e Apple a introdurre la traduzione in simultanea sui loro dispositivi, in particolare sugli auricolari wireless Galaxy Buds3 e AirPods Pro 3, anche se al momento questa funzione non è ancora disponibile in Europa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
