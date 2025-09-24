Welfare Collegi universitari di merito | sussidi Inpgi per 75mila euro l’anno

L’ Inpgi, nell’ambito del proprio programma di welfare attivo, ha pubblicato un bando per sostenere l’accesso ai Collegi Universitari di Merito riconosciuti dal Ministero dell’Università e Ricerca. Il provvedimento, approvato lo scorso 16 aprile dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente, mira a valorizzare il merito e a fornire un aiuto concreto per il diritto allo studio di iscritti e loro figli. Il bando prevede un sussidio annuale per il pagamento della retta fino a un massimo di 5.000 euro per ogni beneficiario. La misura ha un carattere sperimentale per un quinquennio, con uno stanziamento annuo di 75. 🔗 Leggi su Ildenaro.it