Welfare Collegi universitari di merito | sussidi Inpgi per 75mila euro l’anno

Ildenaro.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ Inpgi, nell’ambito del proprio programma di  welfare attivo,  ha pubblicato un bando per sostenere l’accesso ai  Collegi Universitari di Merito  riconosciuti dal  Ministero dell’Università e Ricerca. Il provvedimento, approvato lo scorso 16 aprile dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente, mira a valorizzare il merito e a fornire un aiuto concreto per il diritto allo studio di iscritti e loro figli. Il bando prevede  un sussidio annuale per il pagamento della retta fino a un massimo di 5.000 euro  per ogni beneficiario. La misura ha un carattere sperimentale per un quinquennio, con uno  stanziamento annuo di 75. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

