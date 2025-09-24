wec ferrari al fuji per chiudere i conti

Torna in pista il FIA World Endurance Championship questo fine settimana con la 6h del Fuji, penultima tappa della stagione 2025. Il Giappone accoglierà una tappa potenzialmente decisiva, Ferrari prova a chiudere matematicamente i giochi per il titolo costruttori. Il marchio di Maranello ha ottenuto un nuovo podio in North America nell’ultimo evento disputato ed ora vanta 203 punti contro i 138p di Porsche ed i 134p di Cadillac. I distacchi sono importanti, i tedeschi e gli americani restano però ancora in corsa in vista delle ultime due sfide. Decisamente più incerta la bagarre per il Mondiale piloti. 🔗 Leggi su Oasport.it

