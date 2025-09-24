WEC | Cadillac con fiducia in Asia | Stiamo migliorando sempre di più
Cadillac Hertz Team JOTA insegue in Giappone il secondo posto nella classifica costruttori con 4 punti di ritardo da Porsche al termine della Lone Star Le Mans. Il marchio americano torna in azione al Fuji dopo la pole ottenuta lo scorso anno con l’auto n. 2 di Alex Lynn. Il britannico, in azione quest’anno con la V-Series.R n. 12 che ha vinto la 6h San Paolo con Norman Nato e Will Stevens, si colloca a sette punti dal terzo posto nella classifica, attualmente occupato dalla Porsche n. 6 di Kevin EstreLaurens Vanthoor. Ricordiamo che Cadillac e Porsche sono ancora pienamente in lotta per il Mondiale piloti, controllato attualmente dalla Ferrari n. 🔗 Leggi su Oasport.it
WEC. Hypercar fino al 2032, Asian Le Mans Series e LMP2. Ecco le novità per il futuro dell'endurance.
