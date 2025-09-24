Weapons il regista conferma l' idea per un prequel | Ho la storia in testa

Dopo tanto vociferare, il regista ha confermato la sua intenzione di realizzare un prequel di Weapons dedicato a zia Gladys. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Weapons, il regista conferma l'idea per un prequel: "Ho la storia in testa"

In questa notizia si parla di: weapons - regista

Uscita di pedro pascal da weapons spiegata dal regista zach cregger

Batman: Zach Cregger, regista di Weapons, ha scritto uno spin-off per il DCU

Resident Evil: il nuovo film del regista di Weapons accoglie una star Marvel nel cast

Visto il grande successo di #Weapons, si sta già discutendo di un prequel... incentrato sul personaggio di Zia Gladys, interpretata da Amy Madigan. Il regista Zach Cregger ha rivelato a Fangoria di avere già la storia pronta ed è stata ricavata dai tagli fatti alla s - facebook.com Vai su Facebook

Weapons, il regista conferma il prequel su Zia Gladys: Tutto vero; Fan di Weapons, gioite! È arrivata finalmente la conferma che stavate aspettando; Zack Cregger conferma cheWeapons il prequel è reale.

Weapons: in arrivo il prequel su Zia Gladys, confermato da Zach Cregger - Il regista Zach Cregger ha confermato quanto anticipato nel corso dell'estate, quando erano emerse le prime voci sulla possibilità che realizzasse un ... Riporta ciakmagazine.it

"Weapons" avrà un prequel: la conferma del regista, ecco cosa ha detto sulla terrificante zia Gladys - Dopo il successo di "Weapons" ecco cos'ha detto il regista Zach Cregger: scopri tutti dettagli sul prequel ... Secondo tag24.it