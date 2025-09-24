Weapons il regista conferma l' idea per un prequel | Ho la storia in testa

Comingsoon.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo tanto vociferare, il regista ha confermato la sua intenzione di realizzare un prequel di Weapons dedicato a zia Gladys. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

weapons il regista conferma l idea per un prequel ho la storia in testa

© Comingsoon.it - Weapons, il regista conferma l'idea per un prequel: "Ho la storia in testa"

In questa notizia si parla di: weapons - regista

Uscita di pedro pascal da weapons spiegata dal regista zach cregger

Batman: Zach Cregger, regista di Weapons, ha scritto uno spin-off per il DCU

Resident Evil: il nuovo film del regista di Weapons accoglie una star Marvel nel cast

Weapons, il regista conferma il prequel su Zia Gladys: Tutto vero; Fan di Weapons, gioite! È arrivata finalmente la conferma che stavate aspettando; Zack Cregger conferma cheWeapons il prequel è reale.

weapons regista conferma ideaWeapons: in arrivo il prequel su Zia Gladys, confermato da Zach Cregger - Il regista Zach Cregger ha confermato quanto anticipato nel corso dell'estate, quando erano emerse le prime voci sulla possibilità che realizzasse un ... Riporta ciakmagazine.it

weapons regista conferma idea"Weapons" avrà un prequel: la conferma del regista, ecco cosa ha detto sulla terrificante zia Gladys - Dopo il successo di "Weapons" ecco cos'ha detto il regista Zach Cregger: scopri tutti dettagli sul prequel ... Secondo tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Weapons Regista Conferma Idea