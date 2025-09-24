Wayward | una nuova serie misteriosa con mae martin e toni collette che sorprende e delude

La serie televisiva Wayward, disponibile su Netflix dal 25 settembre 2025, rappresenta un approccio innovativo nel genere thriller, affrontando con sensibilità e mistero il tema dei campi di formazione per adolescenti in crisi. La produzione si distingue per un cast di alto livello e una narrazione che mira a esplorare le dinamiche intergenerazionali e i segreti nascosti dietro un’apparente tranquillità. approfondimento su Wayward: una serie che combina suspense e dramma familiare. una trama incentrata sui segreti di Tall Pines. La storia segue Alex, un giovane ufficiale di polizia interpretato da Mae Martin, che si trasferisce con la moglie Laura, interpretata da Sarah Gadon, nella misteriosa cittadina di Tall Pines. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Wayward: una nuova serie misteriosa con mae martin e toni collette che sorprende e delude

In questa notizia si parla di: wayward - nuova

Wayward - Ribelli: la nuova serie crime thriller di Netflix, trama e quando esce

Carry On My Wayward Son(s). 13 Settembre 2005 : su The WB va in onda il primo episodio di una nuova serie con Jared Padalecki e Jensen Ackles, SUPERNATURAL, ma 20 anni fa, nessuno avrebbe potuto prevedere quale Cult sarebbe diventata ? #Sup - X Vai su X

Wayward è la nuova serie Netflix con Toni Collette ambientata nella cittadina fittizia di Tall Pines. Il detective Alex Dempsey, che si trasferisce lì con la moglie incinta, si ritrova a indagare su sparizioni e segreti legati all'accademia femminile locale, facend - facebook.com Vai su Facebook

Wayward - Ribelli: la nuova serie crime thriller di Netflix, trama e quando esce; Full trailer per Wayward (serie Netflix): una cittadina piena di misteri per Toni Collette; Le 15 (più una) migliori serie tv nuove da vedere a settembre 2025.

Wayward - Ribelli: la nuova serie crime thriller di Netflix, trama e quando esce - Una tesa e inquietante miniserie arriva dal Canada e vanta un cast che comprende Mae Martin (anche creatrice e showrunner), Toni Collette e Sarah Gadon ... today.it scrive

Wayward - Ribelli si candida a serie Netflix più insolita e inquietante dell'anno, con una Toni Collette cattiva come non mai - Ribelli, nuova miniserie Netflix in arrivo il 25 settembre, è uno di quei prodotti che, ancora prima del trailer, mostrano di avere tutti gli ingredienti per segnare un prima e un dopo nella ... Come scrive gqitalia.it